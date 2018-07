Assunção atribui boa fase do Palmeiras à 'tranquilidade'

"Não surgiram polêmicas desde o início do ano", apontou o volante, ao destacar a união do grupo. "É trabalho e tranquilidade. Hoje a tranquilidade reina no Palmeiras. Estamos todos andando no mesmo caminho e esperamos que possa ser assim por muito tempo".

Assunção ressaltou que a fase positiva não empolga os jogadores, ao contrário do que aconteceu no ano passado. Em 2011, o time chegou a registrar 15 partidas sem derrotas. No entanto, sucumbiu no fim e não alcançou a final do Estadual.

"O ano passado já começou com polêmica. Agora começamos bem, sem confusão nenhuma. Temos a lição do ano passado e temos que tentar fazer as coisas terminarem melhor", afirmou o volante. "É como o Felipão disse: ainda não conseguimos nada. Por enquanto, a felicidade ainda não está completa".

JOGO - O técnico Luiz Felipe Scolari não deu indicações de qual será o time titular do Palmeiras para a partida desta quinta-feira, contra o Oeste, no Pacaembu. Felipão relacionou os pendurados Maikon Leite, Leandro Amaro e Juninho e não definiu se manterá Artur na lateral-direita, apesar do retorno de Cicinho. Na zaga, Maurício Ramos deverá entrar no lugar do suspenso Henrique.