Assunção avalia que eliminação pode ajudar Palmeiras

"Foi uma coisa boa, assim nós focaremos somente no Campeonato Brasileiro. São seis finais pela frente e o treinador tem de ter todos os jogadores disponíveis para que ele possa escalar o time da melhor maneira possível. Se a gente tivesse passado, teria de colocar os titulares, mas precisamos de todos focados no Brasileiro", disse o volante, durante evento na sede do Partido dos Trabalhadores (PT).

Marcos Assunção também aprovou a decisão da diretoria de marcar o jogo contra o Botafogo para a Fonte Luminosa, em Araraquara, no dia 4 de novembro. "Araraquara está com um campo muito bom e em Prudente também. Mas vê o melhor para a torcida, jogadores, se o presidente decidiu jogar em Araraquara não tem nenhum tipo de problema", analisou o jogador, que participou do evento por cerca de dez minutos e foi embora para o treinamento na Academia de Futebol.

Antes de enfrentar o Botafogo, o Palmeiras ainda terá um compromisso no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela 33ª rodada. Com apenas 32 pontos, o time ocupa a 18ª colocação no torneio.