Assunção deixa porta aberta para sair do La Coruña O volante Paulo Assunção se juntou nesta quinta-feira, com seis dias de atraso, ao elenco do La Coruña que se preparara para jogar novamente a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O ex-jogador do São Paulo alegou problemas familiares no Brasil por ter se apresentado fora do tempo, e tentou minimizar os boatos de que deixará o clube.