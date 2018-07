Assunção quer título para ser ídolo no Palmeiras Dos 14 gols do Palmeiras no Paulistão, nove passaram pelos pés de Marcos Assunção. Seja com o volante batendo faltas direto para o fundo das redes ou dando assistências precisas na bola parada, o jogador mais uma vez é o grande nome da equipe alviverde. No ano passado também foi assim, o que não impediu que parte da torcida se voltasse contra ele.