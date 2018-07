Assunção será 'Prof Raimundo' no clássico paulista Palmeirense confesso, o humorista Chico Anysio, que morreu na última sexta-feira após uma parada cardiorrespiratória causada por falência múltipla dos órgãos, será homenageado pelo clube no clássico diante do Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.