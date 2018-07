Assunção torce por permanência de Marcos no Palmeiras em 2012

SÃO PAULO - O goleiro Marcos ganhou a torcida de Marcos Assunção em seu esforço para voltar ao Palmeiras e adiar sua aposentadoria para o fim de 2012. Para o volante, um dos líderes do grupo, a presença do goleiro no elenco serve de inspiração para os jogadores mais jovens do time.

"A presença dele é importantíssima junto ao grupo, principalmente os mais jovens. O Marcos é um ídolo, ganhou a Libertadores pelo Palmeiras, foi campeão do Mundo com a seleção brasileira e é uma pessoa que todos respeitam. Com ele vivendo o dia a dia do vestiário, as coisas só melhoram", exaltou.

Assunção, porém, ponderou que Marcos terá dificuldade ao decidir se segue no clube ou anuncia a aposentadoria. "Não é uma decisão fácil, ainda mais para quem ama o que faz e que tem forte identificação com o clube. Nas conversas que eu tive com o Marcos no final do Campeonato Brasileiro, ele mesmo disse que iria tomar a decisão somente quando voltasse. Vamos esperar, mas por tudo o que ele representa, é claro que a nossa torcida é para que ele fique pelo menos mais um tempo do nosso lado", afirmou.