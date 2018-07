Assunção volta a sentir dor e vira dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - Capitão do Palmeiras, Marcos Assunção voltou a virar dúvida para o confronto decisivo contra o Flamengo, domingo, em Volta Redonda. O volante, que sofre com um problema crônico no joelho direito, reclamou de dores nesta sexta-feira e pode desfalcar o time no fim de semana.

"Ele não treinou hoje porque o joelho estava muito inchado. Vamos esperá-lo ate amanhã. Se não tiver condições, não vai viajar", antecipou o técnico Gilson Kleina, ao fim do treino. Se for vetado, Marcos Assunção deverá ser substituído por Mazinho.

Outra possível baixa poderá ser o meia Patrick Vieira. Após participar do treino normalmente na quinta-feira, ele foi escalado na equipe titular no coletivo desta sexta. Mas precisou deixar a atividade ainda no primeiro tempo por causa de dores no tornozelo esquerdo.

"Ele treinou durante a primeira parte do coletivo e teve que sair porque não suportava mais a dor. Será reavaliado amanhã [sexta-feira]. Mas ele realmente sente muitas dores", ponderou o treinador, que poderá optar por Tiago Real na vaga de Vieira.

Já o volante Correa treinou normalmente nesta sexta e está confirmado na equipe. Ele era dúvida dede que sentiu dores na panturrilha direita na partida contra o Fluminense, no fim de semana passado.

Desta forma, o Palmeiras deve entrar em campo no domingo escalado com: Bruno; Artur, Román, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, Correa, Mazinho, Tiago Real; Maikon Leite e Barcos.