'Assustado' e repleto de desfalques, Corinthians recebe o Bahia para se distanciar do rebaixamento

Pressionado pelos torcedores, colado na zona de rebaixamento, sem um técnico efetivo e com uma série de desfalques, o Corinthians encara o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente Andrés Sanchez disse em entrevista coletiva ontem que os jogadores estão assustados com o comportamento da torcida, que no domingo foi intimidar o elenco no desembarque no aeroporto de Guarulhos.

"Foi uma emboscada", comentou. "Saímos e, infelizmente, houve aquele absurdo, que não condiz com a torcida do Corinthians. Obviamente que os jogadores estão muito assustados e tristes, eu também. No dia seguinte, ficar ameaçando jogador e familiares é ridículo. Nas redes sociais, não se sabe quem tá falando, isso é muito ruim. Os jogadores estão se recuperando", acrescentou.

As ameaças aconteceram após derrota para o Fluminense no Maracanã, resultado que deixou o Corinthians a um ponto da zona de rebaixamento. Para piorar, o interino Dyego Coelho pode ter até sete desfalques para a partida.

O lateral-direito Fagner é a principal dúvida por causa de uma fratura na mão esquerda. O reserva imediato, Michel Macedo, levou uma pancada no tornozelo e provavelmente ficará de fora. Além deles, Gabriel e Jô, suspensos, Luan, estiramento na coxa direita, Boselli, entorse no tornozelo direito, e Léo Natel, lesão muscular na perna esquerda, não jogam.

O ataque é o principal problema e é provável que Coelho tenha que entrar com uma dupla formada por Everaldo e Gustavo Mosquito.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X BAHIA

CORINTHIANS: Cássio, Fagner (Bruno Méndez), Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Cantillo, Ramiro, Vital e Otero; Everaldo e Mosquito. Técnico: Dyego Coelho.

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore, Rodriguinho, Élber, Rossi; Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

Local: Neo Química Arena.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo e PPV.