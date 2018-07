Aston Villa acerta contratação de Robert Pires

Com uma consagrada carreira internacional, Pires defendeu a seleção francesa por quase dez anos e participou da conquista da Copa do Mundo de 1998. Também teve uma passagem destacada pelo Arsenal por quase seis anos, clube que deixou em 2006 para se transferir ao Villarreal.

Mas depois de não renovar seu contrato com o time espanhol no final da última temporada, Pires passou os últimos meses sem atuar por nenhum clube. Para manter a forma física, estava treinando no Arsenal.

"Estou feliz em chegar ao Aston Villa, um grande clube na Inglaterra. Tive uma oportunidade boa de treinar no Arsenal há dois meses, mas agora esta mudança representa uma nova oportunidade e um novo desafio para mim. Mal posso esperar para vestir a camisa do Aston Villa", festejou Pires.