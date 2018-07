Aston Villa anuncia Tim Sherwood para a vaga de Paul Lambert

O Aston Villa anunciou neste sábado seu novo técnico para o restante da temporada 2014/2015 do futebol inglês. Tim Sherwood, de 46 anos, assinou contrato até o meio de 2018 e chegou para a vaga deixada por Paul Lambert, demitido durante a semana após a derrota por 2 a 0 para o Hull City na última terça-feira.

"É uma grande honra treinar um dos maiores clubes do futebol inglês. Mal posso esperar para começar e estou realmente ansioso pelo desafio", celebrou Sherwood, elogiado pelo chefe-executivo do Aston Villa, Tom Fox. "Estamos todos muito felizes que o Tim tenha decidido se juntar ao nosso clube."

A contratação é uma aposta do Aston Villa, uma vez que Sherwood tem pouca experiência como treinador. Ele trabalhava como assistente no Tottenham desde 2008, até que André Villas-Boas foi demitido no fim de 2013. O auxiliar, então, foi efetivado no cargo até o fim daquela temporada, quando também acabou dispensado para a contratação de Mauricio Pochettino.

"Tim teve uma carreira fantástica no Tottenham, não só por seu breve período comandando o time principal, mas pelo papel que ele teve no desenvolvimento de jovens talentos", elogiou Tom Fox. "Estamos determinados a construir uma operação de futebol com visão a longo prazo e compromisso com o desenvolvimento de jovens."

Mas a tarefa de Sherwood promete não ser nada fácil. Ele assumirá o Aston Villa apenas na 18.ª colocação do Campeonato Inglês, dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos em 25 partidas. A estreia dele deve acontecer no sábado que vem diante do Stoke City, em casa.