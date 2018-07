Aston Villa contrata Robbie Keane por empréstimo

Keane está treinando com o Aston Villa desde o início da semana e poderá fazer a sua estreia no sábado, em partida contra o Everton, válida pelo Campeonato Inglês. Assim, o irlandês poderá enfrentar Landon Donovan, seu companheiro no Los Angeles Galaxy, que foi contratado pelo time de Liverpool por empréstimo.

O técnico Alex McLeish espera que Keane cause no Aston Villa o mesmo impacto do atacante francês Thierry Henry no Arsenal, que reestreou no time londrino com gol na vitória sobre o Leeds, na segunda-feira, pela Copa da Inglaterra.

Keane, de 31 anos, foi campeão da MLS na última temporada, com Donovan e Beckham, pelo Los Angeles Galaxy. Com passagens por Tottenham, Liverpool e West Ham, o atacante retorna ao futebol inglês menos de um ano após se transferir para os Estados Unidos.