Aston Villa contrata veterano francês Robert Pires

O jogador de 37 anos vinha treinando no Arsenal desde o fim de seu contrato com o time espanhol Villarreal este ano.

Pires, que conquistou o título inglês duas vezes durante seus seis anos de passagem pelo Arsenal e foi campeão do mundo em 1998 e da Europa em 2000 com a seleção da França, vai se reencontrar com o treinador francês do Villa, Gerard Houllier.

"Sei que o chefe e Arsene Wenger (técnico do Arsenal, também francês) são muito amigos e acredito que ele (Pires) chegará ao clube dentro de dois ou três dias", disse o assistente técnico do Aston Villa, Gary McAllister, ao site do clube.

"Ele é um jogador que todo mundo pode olhar porque sabe o que ele conquistou. Tenho certeza que ele chegará para treinar em ótimas condições."

(Por James Illingworth)