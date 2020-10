Aston Villa derrota Leicester e garante vice-liderança do Inglês

Sensação deste início de Campeonato Inglês, o Aston Villa fez mais uma vítima neste domingo. Após aplicar a surpreendente goleada de 7 a 2 sobre o Liverpool, na rodada passada, o time derrotou o Leicester City por 1 a 0, com gol nos acréscimos do segundo tempo, no jogo disputado fora de casa.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Aston Villa segue com 100% de aproveitamento neste começo de campeonato. Soma, portanto, 12 pontos, apenas um abaixo do líder Everton. E dois acima do Liverpool, atual campeão.

O único gol da partida saiu somente aos 45 minutos da etapa final. Ross Barkley arriscou de fora da área e mandou chute rasteiro no canto direito do goleiro Kasper Schmeichel, que se esticou, mas não conseguiu alcançar.

Destaque da seleção brasileira nos dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o volante Douglas Luiz foi novamente titular do Aston Villa. Ele fez exibição discreta e levou um cartão amarelo.

O Leicester também está na briga pelas primeiras posições da tabela. Com nove pontos, figura no momento no quarto posto do Inglês.