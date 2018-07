Aston Villa goleia e se distância do rebaixamento

O resultado levou o Aston Villa aos 37 pontos, na 17.ª colocação, contra 32 do Wigan, 18.º, colando no próprio Sunderland, que também tem 37 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate e é o 15.º. Na próxima rodada, o Aston Villa entra em campo para enfrentar o Norwich, fora de casa, no sábado que vem. Já o Sunderland pega o Stoke City na segunda-feira.

O Aston Villa abriu o placar nesta segunda com um belo chute de Ron Vlaar, de fora da área, aos 31, mas no minuto seguinte o Sunderland empatou com Danny Rose, que recebeu dentro da área e bateu cruzado, após linda tabela pelo lado esquerdo. Os mandantes voltaram a ficar na frente ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Andreas Weimann recebeu belo lançamento e bateu na saída do goleiro.

O segundo tempo foi todo de Benteke, que marcou os três gols seguintes do Aston Villa e transformou a vitória em goleada. Primeiro, aproveitando rebote do goleiro para marcar de cabeça. Depois, cabeceando firme cobrança de escanteio da esquerda. Por fim, batendo de esquerda após receber dentro da área. Ainda houve tempo para que Agbonlahor marcasse o seu e fechasse o placar.