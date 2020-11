Aston Villa surpreende, bate o Arsenal por 3 a 0 e sobe para sexto no Inglês

A oitava rodada do Campeonato Inglês terminou neste domingo com um resultado surpreendente. Em pleno Emirates Stadium, em Londres, o Aston Villa mostrou superioridade e derrotou o Arsenal por 3 a 0, com destaque para o centroavante Ollie Watkins, autor de dois gols no segundo tempo.

Com o resultado positivo fora de casa, o time da cidade de Birmingham subiu bastante na tabela de classificação e assumiu a sexta colocação com 15 pontos, muito próximo da zona de classificação às próximas edições das competições europeias. Tem a mesma pontuação que o Chelsea, o quinto, e está três atrás do líder Leicester City.

Leia Também Gabriel Jesus marca em empate do City contra Liverpool; Leicester é o novo líder

A derrota em seus domínios impediu o Arsenal de estar para onde o Aston Villa conseguiu chegar e, com 12 pontos, ocupa a 11.ª posição.

Com menos de um minuto de partida, o Aston Villa quase abriu o placar com McGinn. O VAR, porém, anulou o gol. Mas os visitantes não desanimaram. Aos 24, após cruzamento da esquerda, Trézéguet disputou espaço com Saka na segunda trave e o jogador do Arsenal fez contra para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Arsenal avançou a marcação e deu espaço para o Aston Villa explorar os contra-ataques. E depois de algumas boas oportunidades para os dois lados, o time visitante fez dois gols em um espaço de três minutos para matar o jogo.

Aos 26 minutos, o brasileiro Douglas Luiz fez lindo lançamento para o lado esquerdo, Barkley cruzou de primeira e Watkins fez 2 a 0. E, aos 29, Martínez iniciou contra-ataque que terminou com passe de Grealish e mais um gol de Watkins.