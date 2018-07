Aston Villa surpreende Liverpool e sobe para a segunda posição

O Liverpool tropeçou neste sábado na quarta rodada do Campeonato Inglês e ficou mais distante dos ponteiros da competição. Atuando em casa, no Anfield Road, os atuais vice-campeões sofreram a segunda derrota no torneio ao perderem para o Aston Villa por 1 a 0.

O resultado deixou o Liverpool apenas na oitava colocação no Campeonato Inglês, com seis pontos, seis atrás do Chelsea, o líder e único time com 100% de aproveitamento. O Aston Villa subiu para a segunda colocação, com dez pontos, se consolidando como a principal surpresa deste início de competição.

O único gol da partida saiu logo no começo, aos nove minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio e um bate-rebate na grande área, Gabriel Agbonlahor chutou e abriu o placar para o Aston Villa. Depois, o Liverpool, que começou com o brasileiro Philippe Coutinho entre os titulares, não conseguiu reagir.

A vitória deste sábado confirmou um ótimo e surpreendente bom retrospecto do Aston Villa em Anfield Road. Nas últimas seis partidas no estádio do Liverpool pelo Campeonato Inglês, o time de Birmingham soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Fora da zona de classificação para competições europeias após quatro rodadas do Campeonato Inglês, o Liverpool agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, o time estreia na fase de grupos diante do Ludogorets Razgrad, da Bulgária, em casa.