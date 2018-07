Aston Villa suspende e investigará auxiliar e dirigente

BIRMINGHAM - Em meio a uma campanha ruim no Campeonato Inglês e a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento, o Aston Villa vive momento conturbado também fora de campo e anunciou mudanças em sua direção e na comissão técnica nesta terça-feira. O clube revelou que Ian Culverhouse, auxiliar do treinador Paul Lambert, e Gary Karsa, chefe de operações de futebol, foram suspensos.

Em comunicado divulgado em seu site oficial, o Aston Villa não entrou em maiores detalhes sobre o motivo para tal medida, mas o caso deve ter novos capítulos nos próximos dias. Isso porque o clube revelou ter iniciado uma investigação interna contra ambos.

Desta forma, Paul Lambert ganhou dois novos auxiliares. Um deles será Gordon Cowans, que ocupava o cargo de treinador da base, e o experiente goleiro Shay Given, que voltou de empréstimo do Middlesbrough em fevereiro. O jogador de 37 anos acumulará as duas funções no clube.

"Como jogador, é importante que cada um assuma a responsabilidade agora e estou feliz por fazer minha parte para ajudar o técnico e a equipe", declarou Shay Given. "Estou muito feliz de ter Gordon e Shay para me assistirem e prepararem a equipe para o jogo de sábado, no qual estamos todos focados", disse Paul Lambert, já pensando no duelo diante do Southampton pelo Inglês.