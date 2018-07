Aston Villa vence e segue na briga por vaga na Liga

Com a vitória, o Aston chegou aos 58 pontos e subiu para a provisória sexta colocação da tabela, ainda com esperanças de terminar a competição entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões. Para tanto, está na briga com o Tottenham, que tem 64, e o Manchester City, 62.

Contudo, o Aston poderá voltar para a sétima colocação caso o Liverpool vença o West Ham, diante de sua torcida, na segunda-feira, no complemento da rodada. O Portsmouth, que teve o rebaixamento confirmado na semana passada, tem apenas 24 e segue em último lugar.

Neste domingo, o lanterna saiu na frente logo aos 10 minutos, com gol de Brown. O Aston não se abateu com o revés e foi buscar o empate aos 16, com Carew. Os visitantes tiveram a chance de virar ainda no primeiro tempo, mas o mesmo Carew desperdiçou cobrança de pênalti.

Assim, o gol da vitória só veio nos minutos finais do confronto. Aos 38, Delfouneso mandou para as redes e selou o 15.º triundo do Aston Villa no Campeonato Inglês.