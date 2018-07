Aston Villa vence jogo atrasado no Campeonato Inglês

O Aston Villa chegou aos 61 pontos em 35 jogos disputados, subindo para a sexta posição no Campeonato Inglês. A luta, no entanto, é para terminar a disputa na quarta colocação, pois apenas os quatro melhores se classificam para a Liga dos Campeões.

A quarta colocação está nas mãos do Tottenham, que soma 64 pontos em 34 jogos - são 38 rodadas no total. No caminho do Aston Villa também tem o Manchester City, que aparece na quinta posição do Campeonato Inglês, com 62 pontos em 34 partidas disputadas.

No jogo desta quarta-feira, Agbonlahor abriu o placar logo aos 14 minutos, enquanto James Milner definiu a vitória em cobrança de pênalti aos 31 do segundo tempo. Para o Hull City, a derrota aumentou o risco de rebaixamento - está em 18º lugar, com 28 pontos.