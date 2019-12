Aston Villa x Liverpool: onde assistir ao jogo pela Copa da Liga

O Liverpool mantém sua maratona de jogos e nesta terça-feira enfrenta o Aston Villa, às 16h45 (horário de Brasília), no Villa Park, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O torcedor pode assistir pela TV fechada e online.

Onde assistir ao jogo do Liverpool

A partida terá transmissão pelo canal ESPN e também é possível assistir online pelo Watch ESPN.

O confronto será horas antes do Liverpool estrear no Mundial de Clubes, no Catar. Em razão disso, o time inglês vai a campo nesta terça com uma formação completamente reserva e formada por jovens, enquanto o elenco principal se prepara para enfrentar o Monterrey, na quarta-feira.