Aston Villa x Liverpool, onde assistir ao vivo na TV e internet

Aston Villa e Liverpool vão se enfrentar neste sábado, às 12 horas (horário de Brasília), no estádio Villa Park, em Birmingham, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN.

Líder disparado da competição, o Liverpool é o único time invicto até agora, com nove vitórias em dez jogos disputados. Soma, assim, 28 pontos, contra 22 do vice-líder e atual bicampeão Manchester City. O time comandado por Jürgen Klopp vem no embalo de grande vitória, de virada, sobre o Tottenham, na rodada passada.

Além disso, os reservas brilharam no meio de semana na Copa da Liga Inglesa. Depois de um incrível empate em 5 a 5 com o rival Arsenal no tempo normal, após estar perdendo por 4 a 2, os garotos do Liverpool eliminaram o time londrino nos pênaltis.

Já o Aston Villa soma 11 pontos e figura na 15ª colocação e vem de uma dura derrota, por 3 a 0, para o Manchester City, fora de casa.

Últimos jogos do Liverpool:

30/10 - Liverpool 5 (5) x (4) 5 Arsenal (Copa da Liga Inglesa)

27/10 - Liverpool 2 x 1 Tottenham (Campeonato Inglês)

23/10 - Genk 1 x 4 Liverpool (Liga dos Campeões)

20/10 - Manchester United 1 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês)

5/10 - Liverpool 2 x 1 Leicester City (Campeonato Inglês)

Últimos jogos do Aston Villa: