Astori sofre lesão e desfalca a Roma por até 3 semanas

A Roma terá que disputar as suas próximas partidas sem o zagueiro Davide Astori. O jogador sofreu uma torção no joelho direito e vai desfalcar o time por aproximadamente três semanas. Astori se contundiu na última quarta-feira, durante a vitória da Roma por 5 a 1 sobre o CSKA Moscou, no Estádio Olímpico, na estreia do time na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Mesmo assim, Astori não foi substituído na partida pelo técnico francês Rudi Garcia. E, de acordo com a Roma, além da torção, o zagueiro também lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito. O clube, porém, evitou especificar o período de afastamento dos gramados do zagueiro.

A tendência, porém, é de que Astori fique fora da Roma por até três semanas. Nesse caso, ele não deve ter condições de participar dos jogos do Campeonato Italiano contra Cagliari, Parma e Verona, além de partida da Liga dos Campeões com o Manchester City. Assim, a volta de Astori poderá ser em 5 de outubro, diante da Juventus, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.