Astrada é demitido do comando do River Plate O River Plate anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Leonardo Astrada, um dia depois do empate por 0 a 0 com o Atlético Tucuman pelo Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Em plena crise e seriamente ameaçado de rebaixamento à segunda divisão do futebol do país, o River está há cinco jogos sem vencer e marcar gols.