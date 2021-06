Eriksen, da Dinamarca, é reanimado dentro de campo após cair desacordado e levado ao hospital

Um drama marcou a estreia da Dinamarca na Eurocopa neste sábado contra a Finlândia. Drama como há muito não se via no futebol. O astro Christian Eriksen, camisa 10 do seu time, passou mal aos 42 minutos de jogo e caiu desacordado no gramado, de olhos abertos e imóvel. O meia chegou a receber massagem cardíaca no local por 15 minutos, causando enorme comoção no Estádio Parker, em Copenhague, antes de ser encaminhado a um hospital. A partida acabou suspensa, mas foi retomada quando todos receberam a notícia de que Eriksen estava em condição estável. O perfil oficial da Eurocopa confirmou o adiamento do duelo, mas depois voltou atrás. "O jogador foi transferido para o hospital e está estabilizado", tranquilizou a Uefa pelas redes sociais.

O dinamarquês corria para receber a bola no seu campo quando cambaleou e desmaiou, com convulsão. Inicialmente, parecia um simples tropeço, mas ele acabou caindo de rosto no chão, desacordado, sem qualquer defesa ou apoio. Os companheiros correram para os primeiros socorros e o desespero foi grande até a chegada dos médicos, que levou segundos. O atendimento teve longa duração enquanto havia tentativa de reanimação cardíaca. Os jogadores das duas equipes se comoveram, alguns choraram, assim como torcedores - os jogos da Eurocopa estão sendo jogados com público.

Sem noção da gravidade inicial, o torcedor dinamarquês aplaudiu seu ídolo. Foram quase 15 minutos de antendimento no campo até a remoção numa maca, cercado por companheiros da Dinamarca. Os atletas ficaram ao redor de Eriksen o tempo todo, alguns de costas, sem esconder o semblante de desespero.

Sabrina Kvist Jensen, a mulher de Eriksen, estava no estádio e se aproximou para acompanhar o resgate do jogador. Muitos torcedores se abraçavam e não conseguiam segurar a apreensão na arquibancada. Eriksen tem 29 anos e dois filhos. Ele foi campeão italiano na temporada passada com a Inter de Milão. Ele está na seleção de seu país desde 2010.

IMAGENS FORTES! Momento em que Christian Eriksen, da Dinamarca, cai desacordado em campo durante partida da Eurocopa.

Foram vários minutos com o meia desacordado no campo. Depois da reanimação cardíaca, com um balão de oxigênio inserido, o jogador foi encaminhado para a ambulância, sob aplausos. O alto falante do estádio pediu que os torcedores permanecem na arena. "A partida da Uefa Euro 2020 em Copenhage está suspensa por emergência médica", informou a entidade inicialmente, só retomando a partida depois da notícia dw que ele estava bem no hospital. Foram horas de agonia e desespero. Os profissionais do SporTV, que transmitia a partida, passou a dar informações do caso e a desejar, em nome da emissora e até do Brasil, sorte para o jogador. Todos eles se emocionaram também.

Depois de muito tempo de atendimento, a boa notícia foi a saída de Ericksen deixando o estádio carregado na maca com os olhos abertos e a cabeça erguida, acordado. A imagem foi um alívio para todos. Depois de mais de uma hora de paralisação, os dois times pediram para retomar o jogo. A Uefa concordou. Ninguém deixou o estádio. O time da Dinamarca foi aplaudido quando voltaram a campo, inclusive pelos rivais.

