Astro da NBA será dono de time de futebol em Porto Rico

Longe de viver os melhores dias com seu New York Knicks, o ala Carmelo Anthony atacará em nova frente. Nesta quinta-feira ele confirmou que entrará no mundo do futebol, mas não como jogador. O astro da NBA será dono de uma nova equipe em Porto Rico, que disputará a North American Soccer League (NASL), uma espécie de divisão inferior dos Estados Unidos.

O próprio Carmelo lançou o projeto nesta quinta e revelou que a nova equipe se chamará Porto Rico FC. A ideia é contar com o apoio de todo o país, já que se tratará de uma equipe porto-riquenha disputando a segunda principal liga de futebol dos Estados Unidos, atrás apenas da Major League Soccer (MLS).

"Para mim, é uma honra trazer de novo o futebol a Porto Rico, minha amada ilha, local de nascimento do meu pai e um lugar especial que, como vocês sabem, levo com orgulho no meu coração e na alma", disse Carmelo através de comunicado.

A criação de Porto Rico FC de fato é o retorno do futebol profissional ao país, que não tinha um clube desde 2012, quando o Porto Rico Islanders fechou as portas. A equipe chegou a participar da Liga dos Campeões da Concacaf e ganhou títulos no Caribe, mas não resistiu e acabou deixando o esporte.

A chegada de Carmelo Anthony é mais um reforço para a NASL, que já conta com nomes de prestígio nos bastidores, como Ronaldo e Paolo Maldini. O ex-atacante da seleção brasileira é um dos donos do Fort Lauderdale Strikers, enquanto Maldini faz parte do projeto do Miami FC, apresentado na semana passada.

O Porto Rico FC será o 13.º clube da NASL e mandará suas partidas no Estádio Juan Ramón Loubriel, localizado na cidade de Bayamón. A maior atração da liga no momento é o New York Cosmos, um dos principais times da história do futebol norte-americano, que conta com o consagrado atacante espanhol Raúl no elenco.