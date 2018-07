Astro da Universidad de Chile revela acerto com Napoli

"Sim, vou para o Napoli, um grande time na Itália. Estou feliz. É um sonho para mim", contou Vargas, em entrevista para uma rádio chilena. "Acredito que vou me dar bem por lá, conheço Cavani e Lavezzi", completou o jogador, citando os dois atacantes sul-americanos que são titulares do clube italiano, o uruguaio Cavani e o argentino Lavezzi.

Com apenas 22 anos, Vargas atraiu a atenção dos clubes europeus após as boas atuações na conquista da Copa Sul-Americana. Por isso mesmo, a Universidad de Chile sabia que não conseguiria segurá-lo agora em janeiro, quando abre a janela de transferência no futebol da Europa. E o Napoli levou a melhor nessa disputa, fechando com o jogador.

O Napoli vem fazendo uma boa temporada. Apesar de ocupar o quinto lugar no Campeonato Italiano, pelo qual joga ainda neste domingo, contra a Roma, o time passou para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, quando enfrentará o Chelsea. E, com a contratação de Vargas, cujos valores não foram divulgados, ganha um reforço importante.