Astro do futsal, Falcão vai defender equipe inglesa em torneio

O Nottingham Forest, da segunda divisão da Inglaterra, confirmou neste sábado a contratação do jogador de futsal Falcão, de 38 anos, para a disputa de um torneio de pré-temporada no Kuwait. Escolhido duas vezes o melhor do mundo pela Fifa, o atleta passou pelo São Paulo, em 2005.

Segundo o site oficial do Nottingham Forest, o dono e diretor do clube, Fawaz Al Hasawi, adquiriu uma equipe participante do torneio de futsal realizado no país do Golfo Pérsico e a batizou com o mesmo nome da equipe duas vezes campeã da Liga dos Campeões. O time fechou a última temporada apenas na 14ª colocação na Championship, a segunda divisão inglesa.

Aos 38 anos, Falcão é considerado um dos melhores da história do futsal e conquistou duas vezes a Copa do Mundo da modalidade com a seleção brasileira, em 2008 e 2012. Apesar da fama no Brasil, o site do clube inglês tomou cuidado ao apresentar o reforço. "Embora seja necessário não confudi-lo com o seu homônimo colombiano Radamel, Falcão desfrutou de enorme sucesso em seu esporte de origem".

One of futsal’s leading stars, Falcao, is representing #NFFC at a tournament in Kuwait. http://t.co/7uL98sYImg pic.twitter.com/Yj9plykt0T — Nottingham Forest FC (@Official_NFFC) 26 junho 2015

*Correção: Ao contrário do publicado anteriormente, o time que Falcão vai defender é de futsal e não de campo