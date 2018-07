Astro do sorteio, Mario Kempes prevê equilíbrio de forças na Copa

SÃO PAULO - Campeão, artilheiro e melhor jogador do Mundial de 1978, Mario Kempes desembarcará amanhã na Costa do Sauipe, na Bahia, para ser uma das estrelas do sorteio da Copa, que será realizado na sexta-feira. Além do argentino, outros sete ex-jogadores vão representar os países campeões do mundo no sorteio: Cafu (Brasil), Zinedine Zidane (França), Ghigggia (Uruguai), Fabio Cannavaro (Itália), Geoff Hurst (Inglaterra), Lothar Matthäus (Alemanha) e Fernando Hierro (Espanha).

Antes de viajar para o Brasil, Kempes, de 59 anos, atualmente comentarista dos canais ESPN nos Estados Unidos, falou com o Estado. E mostrou-se entusiasmado com o convite feito pela Fifa. “Quando se fala do Brasil, as primeiras coisas que as pessoas pensam são praia, Carnaval e futebol. Será magnífico participar de um evento como esse justamente no país do futebol.”

Com a experiência de ter disputado três Copas (1974, 1978 e 1982), Kempes, independentemente do que o sorteio reservará às seleções, já tem os seus favoritos ao título: Espanha, Argentina, Brasil e Itália. Curiosamente, ele não inclui a Alemanha, que chegará ao Mundial com uma geração de atletas vitoriosos em seus clubes e que aliam força e talento. “A Espanha é a atual campeã e é preciso respeitá-la. A Argentina vem muito forte, assim como o Brasil, que está muito bem. Nós também não podemos deixar de fora a Itália, que, mesmo quando não joga bem, costuma chegar longe.”

Sobre a Argentina, porém, ele faz uma ressalva: o técnico Alejandro Sabella precisa arrumar a defesa para acabar com o jejum da seleção, que não ganha um título desde a Copa América de 1993 e foi campeã mundial pela última vez em 1986. “No ataque, temos Messi, Agüero e Higuaín, mas é preciso ajustar algumas coisas no time. Hoje, a Argentina está muito melhor em relação ao time que disputou a Copa da África do Sul, em 2010, mas a defesa ainda precisa melhorar.”

A sua lista de prováveis surpresas tem três seleções: Colômbia, Bélgica (ambas cabeças de chave) e Chile. “Essas equipes estão demonstrando, há algum tempo, que estão jogando muito bem.”

Kempes só não se arrisca a apontar o seu favorito a craque do Mundial. “É muito cedo para falar sobre quem será o melhor jogador da Copa. Temos Cristiano Ronaldo, Ribéry, Neymar, Lionel Messi... É preciso esperar um pouco mais. Existem muitas equipes com muitos bons jogadores.”

Equilíbrio. Apesar do entusiasmo com a Copa no Brasil, Kempes não espera grandes novidades quando o assunto é tática. Para ele, as seleções não apresentarão inovações e o pragmatismo deverá prevalecer.

“Em algumas ocasiões, é claro que vamos ver alguma coisa diferente, mas não creio que vai haver muitas mudanças estratégicas e táticas”, comentou. “A maioria vai continuar jogando no 4-4-2, no 5-3-2 ou no 4-3-1-2, o que não deve mudar o andamento das partidas. O melhor da Copa é a emoção de ver grandes equipes em ação.”

Para Kempes, é provável que o Mundial de 2014 fique marcado na história do futebol pelo duelo entre força e técnica. “Há equipes que têm muita técnica e outras que têm muita força física. Algumas seleções gostam de ficar mais tempo com a bola e outras buscam outras formas de tentar se sobrepor em relação ao adversário. Isso torna os jogos mais equilibrados.”