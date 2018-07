Astros do futebol inglês desenham autorretratos

Jogadores da Premier League, liga que reúne os principais clubes do futebol inglês, desenharam autorretratos bem-humorados, que serão leiloados em Londres na próxima semana.

Os desenhos de 40 jogadores e treinadores de todos os 20 clubes da Premier League estão reunidos em um livro chamado The Art of Football ("A Arte do Futebol"), que será leiloado na segunda-feira.

Entre os jogadores que desenharam seus retratos estão os astros Wayne Rooney, do Manchester United, Didier Drogba, do Chelsea, e Cesc Fabregas, do Arsenal.

O dinheiro arrecadado será doado à instituição de caridade Nordoff Robbins, que usa terapia musical para ajudar pessoas com problemas de expressão.

Grafóloga

Os desenhos são acompanhados de interpretações dos traços dos jogadores feitas pela grafóloga profissional Emma Bache.

"O jeito como ele desenhou seu rosto é parecido com Picasso", diz a grafóloga sobre o autorretrato do astro Wayne Rooney. "Ele olha diretamente para o leitor, o que mostra que ele não tem nada a esconder."

O desenho de Fabregas, segundo Bache, mostra que o jogador "sabe exatamente o que quer da vida", enquanto Drogba se revela "honesto e aberto" no seu autorretrato.

O leilão faz parte da iniciativa Football Extravaganza, que promove diversos eventos de arrecadação de fundos para caridade. Os organizadores esperam que o livro com autorretratos e outros itens ajudem a levantar 4 milhões de libras (cerca de R$ 11 milhões) em dinheiro para doações.