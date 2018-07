Atacante Adilson deixa o Corinthians e vai para o Ceará

Adilson teve uma passagem apagada pelo Corinthians. Ele chegou ao clube após se destacar no Campeonato Paulista desse ano pelo XV de Piracicaba, mas sofreu com a concorrência no ataque e teve poucas oportunidades. Em 11 partidas disputadas, não marcou nenhum gol e acabou ficando de fora da lista de 23 jogadores que conquistou o Mundial de Clubes no Japão.

Revelado pelo Sport, Adilson também estaria sendo pretendido pelo São Caetano, mas o Ceará venceu a disputa. Ele é o sexto reforço do clube para a próxima temporada. Os anteriores foram: o goleiro Tiago, o lateral-direito Eric, o zagueiro Cleiton, o meia Geovane e o atacante Cléo.