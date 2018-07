Atacante Alecsandro volta aos treinos no Flamengo nesta terça

Após causar preocupação ao sofrer uma fratura no rosto, o atacante Alecsandro, do Flamengo, está se recuperando da melhor forma possível. O jogador já volta a treinar nesta terça-feira, no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, conforme informou o Flamengo, por meio de sua assessoria de imprensa.

Contudo, Alecsandro não deve voltar aos gramados tão cedo - a previsão é de 40 dias afastado dos jogos. A tendência é que neste período pós-operatório, ele realize exercícios leves apenas para manter a forma. Os trabalhos específicos pelos quais Alecsandro vai passar só serão divulgados na terça.

O centroavante sofreu a fratura em um choque de cabeça com um adversário, durante a vitória por 1 a 0 sobre o América-RN, no Maracanã, na última quarta-feira, que classificou o Flamengo às semifinais da Copa do Brasil.

Logo após o impacto, foi possível notar um afundamento no rosto do jogador. Ao ser informado pelo médico do Flamengo da situação, Alecsandro deixou o jogo chorando, direto para o hospital, onde iniciou a recuperação da fratura.