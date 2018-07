Atacante Aloísio do Figueirense diz ter pré-contrato com o São Paulo

FLORIANÓPOLIS - O São Paulo já tem o seu segundo reforço para 2013. A não ser que surja uma boa proposta internacional de última hora, Aloísio, atualmente no Figueirense, será o reserva de Luis Fabiano na próxima temporada. O próprio atacante revelou o pré-contrato, nesta sexta-feira, na sua entrevista coletiva de despedida do time catarinense.

"É um pré-contrato. Existe uma cláusula que, se aparecer alguma coisa fora do País, eu posso ir embora. Mas estou preparado, o que vier agora é só coisa boa. Esse ano foi muito bom, e apareceu essa proposta do São Paulo e é um sonho realizado jogar lá", revelou Aloísio.

O atacante de 24 anos, autor de 14 gols no Campeonato Catarinense deste ano e igual número no Brasileirão, sendo destaque solitário do Figueirense na temporada, sonha em estar perto de um ídolo no São Paulo. Mas ele sabe que chegará ao Morumbi como coadjuvante. "Eu sou fã do cara (Luis Fabiano). Agora é trabalhar para pelo menos ficar entre os 18 relacionados e depois ir atrás de coisas maiores", disse Aloísio.

Caso não surja a tal proposta para voltar a jogar no exterior, Aloísio fica à disposição do São Paulo a partir de 1.º de janeiro. Será o segundo grande time do jogador, revelado pelo Grêmio. Depois ele atuou Chiasso, da Suíça, no Caxias, Chapecoense e Figueirense, onde está desde o Brasileirão do ano passado.

Aloísio é mais um jogador de Eduardo Uram, empresário que nos últimos anos tem se aproximado do Morumbi. Ele agencia no São Paulo Cortês, Luiz Eduardo Cícero, Maicon, João Filipe e Edson Silva - os quatro últimos também têm passagem pelo Figueirense. O atacante pertence à Tombense, time mineiro comandado por Uram, e estava emprestado ao Figueirense.

O reforço deve chegar para ser reserva de Luis Fabiano, ocupando o posto deixado por William José, que está de saída e deve seguir rumo ao Santos. Antes dele, o São Paulo já havia fechado com Negueba, do Flamengo, como contrapeso para o clube liberar Cleber Santana.