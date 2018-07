Atacante Aloísio pede superação por fim de má fase no São Paulo

SÃO PAULO - O jogo desta quinta-feira contra a Ponte Preta marcará a reestreia de Muricy Ramalho no comando do São Paulo e também terá a sua importância para Aloísio. Jogador que mais vezes entrou em campo pelo time em 2013, o atacante disputará a sua 50ª partida pelo clube. E ele espera ajudar o São Paulo a iniciar a recuperação no Campeonato Brasileiro - o time está apenas em 18º lugar, com 18 pontos.

"Fico feliz de poder completar 50 jogos pelo São Paulo, porque meu pensamento é poder chegar nos 100 e, depois, continuar ajudando o clube. Queremos sair dessa situação o mais rápido possível e batalhar, porque essa fase está nos incomodando", afirmou o atacante.

Reconhecido pela torcida do São Paulo por sua luta, Aloísio destaca a necessidade do time se superar para bater a Ponte Preta. "A gente precisa colocar um pouco mais de vibração e tirar forças não sei de onde, porque estamos precisando. Temos que ficar focados e a presença do torcedor será importante. Tenho certeza de que a torcida irá lotar o Morumbi e nos apoiar mais uma vez", disse.

No São Paulo desde o início do ano, Aloísio é o vice-artilheiro do time em 2013, com 14 gols marcados, e apontou quais foram os jogos mais marcantes para ele no clube. "Tento fazer o meu melhor em todos os jogos e mostrar o meu trabalho. Mas duas partidas foram especiais: contra o Atlético-MG, que a gente ganhou deles em casa (na fase de grupos da Libertadores, no Morumbi, na vitória por 2 a 0) e contra o Corinthians, na Recopa (anotou um gol, no Morumbi)", recordou.