Atacante Ananias diz que 'Palmeiras não teme ninguém'

SÃO PAULO - A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Atlético-PR pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, deu confiança ao time que é líder absoluto da Série B, mas que sentia falta de um teste real contra uma equipe da Série A.

"Temos condições jogar contra qualquer equipe que seja. Sempre seremos testados e mesmo assim nunca vai deixar de ter alguém questionando o nosso trabalho", afirmou nesta quinta-feira o atacante Ananias, que foi titular na partida.

O resultado positivo garantiu ao Palmeiras a 12ª partida consecutiva de invencibilidade no reencontro contra um time da Série A depois de quatro meses. O último jogo diante de um clube da elite tinha sido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Santos, no fim de abril.

Depois disso a equipe do técnico Gilson Kleina iniciou a disputa da Série B e tem se saído bem, ao se tornar líder da competição, com aproveitamento de 83% dos pontos disputados. Porém, o próprio elenco admitia a expectativa de saber como seria o desempenho ao jogar contra algum clube da Série A. "Ganhamos do Atlético-PR, que é uma equipe forte e de boa campanha na Série A. Cumprimos nosso objetivo de vencer e ganhamos confiança para os próximos jogos", afirmou o atacante.

O próximo jogo do Palmeiras será no sábado, contra o Boa Esporte, em Varginha-MG, pela Série B. Ananias deve continuar como titular na vaga de Leandro, que sente dores na costas. O técnico pode poupar outros jogadores para ter força total para o jogo de volta contra o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, em Curitiba.