Atacante André Nascimento, do Uberaba, é assassinado

Atualmente, Nascimento participava da disputa da Taça Minas Gerais, competição da qual era o artilheiro, com três gols. Em nota oficial divulgada no site do clube, a direção afirma que o atacante foi vítima de "violência urbana", sendo possivelmente um "assalto seguido de morte". A Polícia Militar de Uberaba apresentou uma versão diferente e disse que o crime teria sido passional.

Natural de Recife, André Nascimento chegou ao clube mineiro em junho de 2009 e seu contrato estava prestes a terminar, já que seu vínculo iria até o próximo dia 30. Ele era um dos principais atletas do time, já que foi artilheiro do Uberaba na Série D, com cinco gols, e também do Campeonato Mineiro deste ano, com outros quatro.

O Uberaba voltaria a campo no domingo, para enfrentar o Villa Nova, pela Taça Minas Gerais. No entanto, a Federação Mineira de Futebol (FMF) informou que irá adiar a partida, ainda sem data definida.