Atacante Anelka vai reforçar nova liga de futebol da Índia

A nova liga indiana de futebol anunciou, nesta segunda-feira, mais uma estrela. O novo reforço da competição é o atacante francês Nicolas Anelka, que abriu as fronteiras para o futebol chinês e agora vai se arriscar na Índia, defendendo o Mumbai City, time da maior cidade do país.

A Indian Super League tem oito times e promete ter sua primeira temporada entre outubro e dezembro deste ano. Cada franquia tem um jogador de destaque, contratado para ser garoto-propaganda da equipe. Antes de Anelka, o italiano Alessandro Del Piero, os espanhóis Joan Capdevila e Luis Garcia e o francês David Trezeguet já haviam sido anunciado nesta mesma função.

Entre os treinadores, também já estão confirmados Marco Materazzi e Zico, além do goleiro inglês David James, que será técnico e estrela do Kerala Blasters, de Koshi. Também foi feito um draft, onde foram escolhidos nomes como do italiano Bruno Cirillo (ex-Inter de Milão) e do espanhol Borja Fernández (ex-Real Madrid).

Um dos jogadores que mais movimentou dinheiro durante sua carreira, Nicolas Anelka desta vez não custou nada. O atacante de 35 anos vinha de uma passagem apagada pelo West Bromwich e estava sem clube.