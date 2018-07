Atacante argentino é suspenso por 5 jogos no Alemão O atacante argentino Raul Bobadilla, do Borussia Mönchengladbach, foi suspenso nesta segunda-feira por cinco partidas do Campeonato Alemão. Na derrota para o Hannover no sábado, Bobadilla agrediu o português Sergio Pinto e, na sequência, insultou o quarto árbitro.