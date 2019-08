Atacante argentino Franco Di Santo treina no Atlético-MG antes de anúncio oficial

Recém-contratado pelo Atlético-MG, o atacante Franco Di Santo ainda não foi anunciado oficialmente, mas já treinou com a nova equipe em Belo Horizonte. Neste sábado, o jogador argentino participou da primeira atividade com os companheiros no CT Cidade do Galo.

O atleta de 30 anos, porém, não está à disposição do time mineiro para o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, no estádio Independência. O reforço ainda não foi regularizado pelo clube alvinegro, de modo que não poderá atuar na partida, válida pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A data da apresentação oficial de Di Santo ainda não foi definida, segundo a assessoria alvinegra. Por outro lado, o Atlético-MG já divulgou, neste sábado, um vídeo com as imagens do primeiro treino do argentino com os novos companheiros.

Com passagens pelo inglês Chelsea e pelos alemães Werder Bremen e Schalke 04, o argentino chega ao time de Minas Gerais depois de deixar o Rayo Vallecano, da Espanha, onde não marcou gols após a disputa de apenas seis partidas.

Com 30 anos, Di Santo também já passou pela seleção da Argentina. O atacante atuou em três partidas entre 2012 e 2013, quando participou da campanha do título do Wigan Athletic na Copa da Inglaterra. Ele chegou a entrar na pré-lista argentina para a Copa do Mundo de 2014, mas não foi para o torneio no Brasil.

No Atlético-MG, Di Santo deve disputar posição com Ricardo Oliveira, Alerrandro e Rafael Papagaio, outros centroavantes do elenco alvinegro. Entretanto, o argentino também pode jogar fora da área, como um segundo atacante.

O último gol de um homem de frente do time mineiro foi no jogo contra o São Paulo, antes da parada para a Copa América, em que Alerrandro balançou a rede. Desde então, foram sete jogos com anotações de jogadores de outros setores.

Di Santo, porém, está sem marcar desde o dia 10 de fevereiro, quando fez o único gol do Schalke 04 na derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique. Já Ricardo Oliveira não balança a rede há 14 partidas. No Atlético-MG desde o início da temporada, Papagaio nunca fez um com a camisa alvinegra.