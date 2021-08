Atacante argentino revela que deixou Atalanta porque treinador tentou agredi-lo

O atacante argentino Alejandro "Papu" Gómez revelou nesta quarta-feira que tomou a decisão de deixar a Atalanta porque o treinador do time italiano, Gian Piero Gasperini, tentou agredi-lo no vestiário. O clube é considerado um emergente no futebol da Itália. Papu admitiu ter forçado sua negociação para o Sevilla, da Espanha, na janela de transferências de janeiro. Não queria mais trabalhar com o treinador.

O argentino, de 33 anos, assumiu que desobedeceu a "uma indicação tática" durante a goleada imposta ao Midtjylland, na Dinamarca, por 4 a 0, em outubro de 2020, na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa da temporada passada, o que tirou o técnico da Atalanta do sério. O não cumprimento tático foi o motivo da briga.

"Faltavam 10 minutos para que acabasse a primeira etapa e ele (Gasperini) me pediu para jogar na direita, apesar de estar jogando muito bem na esquerda. Disse que não iria mudar de lado. Imagina responder isso em pleno jogo, hoje, com as câmeras... É normal que se chateasse", começou por dizer Papu Gómez, em entrevista ao jornal argentino La Nación.

"Aí, soube imediatamente que, no intervalo, ele ia me tirar de campo e assim foi. Mas, no vestiário, no intervalo, ele ultrapassou os limites e tentou me agredir fisicamente", acrescentou o atacante, que explica que, nesse momento, disse "basta".

Papu Gómez se reuniu, pouco tempo depois, com o presidente da Atalanta, Antonio Percassi, assumindo que errou em campo, ao que este lhe exigiu um pedido de desculpas a Gian Piero Gasperini. Uma exigência que o jogador cumpriu, mas que nada resolveu.

"Pedi desculpa ao treinador e aos meus companheiros por tudo o que tinha acontecido. E não recebi nenhum pedido de desculpa do treinador. Como podia perceber? O que eu fiz era errado e o que ele fez estava correto", completou Papu Gómez. "Tive de sair do clube. Esperava um pedido de desculpa do treinador que nunca chegou".