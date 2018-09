Atacante Artur quebra o braço e vira desfalque no Palmeiras

O atacante Artur, do Palmeiras, virou desfalque para o técnico Luiz Felipe Scolari. O jogador fraturou o rádio, um dos ossos do antebraço, durante o treino da tarde desta segunda-feira, em Belo Horizonte, e voltou para São Paulo, onde passará por cirurgia para fixar a fratura. O clube não estipulou um prazo para o retorno.

No começo deste ano o jogador de 20 anos também sofreu com outra lesão. Em fevereiro ele teve um problema no tornozelo direito, precisou passar por cirurgia e só conseguiu estrear pelo time em junho, às vésperas da Copa. Neste ano ele participou de sete partidas oficiais, não marcou nenhum gol e ficou como opção no banco de reservas em várias ocasiões.

Artur se lesionou em treino no estádio Independência. A atividade foi fechada à imprensa e serviu para Felipão começar a armar o time que na quarta-feira enfrenta o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. O atacante foi formado nas categorias de base do próprio Palmeiras e antes de 2018 passou por empréstimo no Londrina e no Novorizontino.