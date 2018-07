Atacante Barcos, do Palmeiras, enquadra repórter da Rede Globo

SÃO PAULO - O atacante Barcos, do Palmeiras, enquadrou o repórter da Rede Globo, Léo Bianchi, durante entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira na Academia de Futebol. O jogador, ainda em fase de adaptação no Brasil e se preparando para nova partida no Campeonato Paulista, mostrou personalidade ao se recusar e entrar nas brincadeiras propostas pelo jornalistas da emissora.

Barcos respondia a todas as perguntas dos jornalistas de forma quase que silábica, sem muita empolgação. Se desembestou a falar, sempre sério, após ser provocado pelo repórter da Globo, que lhe mostrou uma foto do cantor e compositor Zé Ramalho. Na sua vez de fazer a pergunta, Bianchi perguntou se Barcos se achava parecido com Zé Ramalho.

Barcos se irritou. Soltou alguns palavrões e disse que estava ali no Palmeiras para falar de futebol. Ele não gostou da pergunta. "Isso começou com uma brincadeira de um colega. Uma vez ou outra tudo bem, mas todo dia fica chato."

O repórter perdeu o rebolado e explicou que a foto foi enviada pelo companheiro de Palmeiras de Barcos, o atacante Maikon Leite. "E você é bacaca de me entregar. E pareceu sério da sua parte."

Jogadores argentinos vivem em pé de guerra com jornalistas de seu país. O esquema adotado na Argentina para atender a imprensa é muito parecido com o Europeu, com entrevistas agendadas uma ou duas vezes por semana. Barcos, depois desse episódio, poderá adotar a conduta no Brasil.