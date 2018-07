Atacante Biro Biro espera receber novas chances no time do Fluminense

RIO - O atacante Biro Biro ficou entusiasmado com a oportunidade que teve na quarta-feira, quando foi titular do Fluminense no empate com a Cabofriense, por 1 a 1, pelo Campeonato Carioca. Ele teve atuação razoável e pode ser uma opção do técnico Renato Gaúcho para a semifinal da competição - o time já está praticamente assegurado na próxima fase.

Nesta quinta-feira, em entrevista ao site do clube, Biro Biro disse que sentia preparado para atuar pela equipe. "Estava com saudade de entrar em campo, de poder jogar. O professor (Renato Gaúcho) assiste aos meus treinos e tem confiança no meu trabalho. Sabia que a oportunidade ia chegar e eu tinha que estar preparado", disse o jovem atacante de 19 anos.

Formado nas categorias de base do clube, em Xerém, Biro Biro é tratado pela torcida como um xodó. Espera agora por outras chances. "É um sonho para mim poder jogar no profissional do Fluminense. Muitos dos meus companheiros de hoje, até ontem, eram apenas ídolos que eu via jogar de longe. Estou trabalhando duro e fazendo tudo o que posso para ajudar. O importante é estar bem sempre que o treinador precisar. Ele sabe o que é melhor para equipe e todos nós temos que estar à disposição."