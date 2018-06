Atacante Blas Pérez sonha em fazer primeiro gol do Panamá em Copa: 'Seria lindo'

O experiente atacante do Panamá Blas Pérez afirmou que sonha em fazer o primeiro gol do país em Mundiais. "Acho que sou eu quem mais sonha em marcar um gol na Copa do Mundo", revelou o jogador de 37 anos, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Saransk, já na Rússia.

+ Casillas vê Brasil menos dependente de Neymar e mais maduro do que em 2014

+ Roberto Carlos e Cafu colocam Brasil como 'franco favorito' para vencer a Copa

"Isso seria a coisa mais linda que poderia acontecer comigo, mas o mais importante é o coletivo. Sabemos que teremos uma oportunidade e temos que estar preparados e focados", completou o atleta do Municipal, da Guatemala.

Blas Pérez é um dos maiores artilheiros da história do Panamá com 43 gols, mesmo número do companheiro de seleção Luis Tejada, do boliviano Sport Boys. Ele briga pela titularidade na equipe do técnico colombiano Hernán Darío Gómez. Além da capacidade de conclusão, tem a seu favor a disposição em marcar a saída de bola adversária.

O treinador colombiano afirmou que a equipe panamenha está "trabalhando bem" e que "não há muita dúvida" sobre a formação que inicia o jogo de estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, na próxima segunda-feira, às 12 horas (de Brasília), em Sochi, pelo Grupo G. Porém, não adiantou o time titular.

A segunda partida do Panamá no Mundial será diante da Inglaterra, no dia 24, e faz o último confronto da fase de grupos contra a Tunísia, no dia 28.