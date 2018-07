Atacante Bobô faz 1º treino e é apresentado no Grêmio

Novo reforço do Grêmio, o atacante Bobô fez seu primeiro treino com a camisa do time gaúcho nesta segunda-feira, antes mesmo de sua apresentação oficial, ao fim da atividade. O jogador acredita que terá condições de jogo para o clássico do dia 9 de agosto, na Arena do Grêmio.

"Já estava treinando há algum tempo, tentando me aproximar do preparo físico exigido pelo futebol [profissional]. Preciso de um tempo para treinar com o time, vamos ver se na semana que vem já será possível. Tem possibilidade, sim, de estar pronto para o Gre-Nal", comentou o jogador.

Nesta segunda, Bobô treinou com o grupo em campo reduzido, sob o comando do técnico Roger Machado. Ele participou de todas as atividades do dia e mostrou estar em sintonia com a filosofia do treinador. "Estava acompanhando o Grêmio há algum tempo, vi o último jogo no estádio. É uma equipe de muita intensidade, muitas chances de fazer gol. Aqui treinou do mesmo jeito, acho isso muito bom, é o que precisa para apertar a equipe e ter oportunidades", declarou.

Enquanto Bobô fazia suas primeiras atividades como jogador do Grêmio, Marcelo Grohe, Galhardo, Giuliano e Pedro Rocha treinaram na academia. Ainda em recuperação, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira apenas correu ao redor do gramado. Suspenso na rodada passada, Grohe tem retorno garantido ao time na partida contra o Fluminense, sábado, no Maracanã, assim como o zagueiro Pedro Geromel.

Sem jogo no meio de semana, Roger Machado só deve começar a definir o time do Grêmio no treinos de terça e quarta-feira.