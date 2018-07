Atacante Borges deixa delegação do Cruzeiro por causa de lesão

Um dia depois de conseguir uma suada classificação às semifinais da Copa do Brasil, com a derrota por 3 a 2 para o ABC, o Cruzeiro seguiu em Natal e realizou um treino nesta quinta-feira para pegar o Vitória no domingo, em Salvador, pelo Brasileirão. A atividade, no entanto, não contou com o atacante Borges, que voltou para Belo Horizonte por conta de uma lesão.

Borges deixou o duelo diante do ABC com dores na coxa direita. Por isso, ele voltou para a capital mineira nesta quinta para realizar exames. O resultado deles dirão a gravidade do problema do atacante e o tempo de afastamento previsto.

Se Borges é a ponto negativo, o Cruzeiro também teve o que comemorar nesta quinta. Recuperados de problemas musculares, os meias Ricardo Goulart e Julio Baptista passaram a realizar fisioterapia em campo. Eles devem ser liberados para treinamentos no início da próxima semana e, com isso, reforçar o time mineiro contra o Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão.

Eles seguem como desfalques diante do Vitória, mas ainda assim o Cruzeiro terá o retorno de cinco titulares. Everton Ribeiro, de volta da seleção brasileira, Marquinhos, que não podia enfrentar o ABC por ter atuado na Copa do Brasil pelo Vitória, Marcelo Moreno, recuperado de dores no pescoço, além de Mayke e Lucas Silva, poupados na quarta, estão confirmados para domingo.