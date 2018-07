Atacante Braian Samúdio vai trocar o Guarani pelo futebol da Turquia

O jogo do próximo sábado, contra o América-MG, na Arena Independência, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser o último de Braian Samúdio com a camisa do Guarani. O atacante paraguaio está de saída para um clube turco.

Titular absoluto sob o comando de Vadão, Samúdio chegou a ter sua saída especulada do Brinco de Ouro no início de junho, mas permaneceu e se tornou o artilheiro bugrino, com quatro gols. Em 26 partidas, ele balançou as redes adversárias sete vezes.

"Vamos precisar (de reforços). A gente estava batalhando para trazer um atacante e conseguimos o Rentería. Agora, se o Braian sair, vamos precisar trazer mais um porque, se não, vamos ter problemas para a sequência do campeonato", disse Vadão, que também ganhou o atacante Rafael Silva, enfim regularizado após quase dois meses.

O ex-presidente e agora diretor Horley Senna confirmou a saída de Samúdio. "Nós temos até esta sexta-feira para confirmar a aquisição do atestado liberatório. Mas isso está fora dos nossos planos, porque não temos dinheiro para este investimento", explicou. Só não disse se o clube vai ter alguma compensação financeira para liberar o atleta que tinha um contrato de risco. Ele pode até ser utilizado por mais dois ou três jogos até ter a sua transferência confirmada.

Para a partida contra o América-MG, no sábado, na Arena Independência, o técnico Vadão tem alguns desfalques. O lateral-esquerdo Eron e o atacante Eliandro estão lesionados, o meia Bruno Nazário cumpre suspensão pelo terceiro amarelo e o capitão Fumagalli será poupado. Por outro lado, o atacante Rafael Silva teve sua documentação regularizada e pode estrear.

O Guarani é o vice-líder da Série B, com 25 pontos, um a menos que o Juventude e dois a mais do que o time mineiro.