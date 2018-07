Atacante Brandão troca de time na França e jogará no Bastia

O atacante Brandão trocou de clube na França. Nesta quinta-feira, o Bastia confirmou a contratação do jogador brasileiro, de 34 anos, que estava no Saint-Étienne. "Brandão é azul", anunciou o clube em seu site oficial, confirmando a chegada do atacante, que assinou contrato por uma temporada.

O Bastia explicou que o acordo com Brandão pode ser prorrogado por mais um ano pelo clube, o terceiro francês defendido pelo atacante brasileiro, que também tem passagem pelo Olympique de Marselha, antes de se transferir para o Saint-Étienne. Na última temporada, ele marcou nove gols em 32 partidas.

O maior êxito da carreira de Brandão, porém, se deu no Olympique, onde conquistou quatro títulos, sendo um do Campeonato Francês, e no Shakhtar Donetsk, clube pelo qual venceu por três vezes o Campeonato Ucraniano.

Brandão, que deixou o futebol brasileiro em 2002, teve rápidas passagens por Cruzeiro e Grêmio em 2011, mas sem sucesso em ambas, retornando para a Europa. Agora, ele vai defender o Bastia na temporada 2014/2015 do futebol europeu. Lá, ele terá a companhia dos brasileiros Apodi e Ilan.