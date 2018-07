Atacante brasileiro Charles faz 1º gol de novo estádio, mas Bilbao vence

BILBAO - Aos 29 anos, o atacante Charles é praticamente um desconhecido no Brasil, onde nunca jogou como profissional. Mas, na Espanha, ele marcou seu nome nesta segunda-feira. A partir de agora, sempre que alguém for consultar quem marcou o primeiro gol do novo estádio do Athletic de Bilbao vai encontrar uma referência ao centroavante do Celta.

Foi de Charles o primeiro gol do Novo San Mamés, estádio oficialmente inaugurado nesta segunda-feira com vitória de virada do Bilbao sobre o Celta, por 3 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Como o estádio ainda não estava pronto, a equipe basca jogou em San Sebastian o seu primeiro jogo como mandante na competição.

O gol de Charles saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, depois de assistência de Rafinha, meia-atacante filho de Mazinho e que joga esta temporada emprestado pelo Barcelona. Mas o Novo San Mamés, que custou 218 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões) e tem capacidade para pouco mais de 53 mil pessoas, merecia uma vitória do seu dono. O Bilbao virou com gols de San José, Iraola e Beñat e fez a festa da fanática torcida basca. No fim, Santi Mina ainda descontou.

Depois de aposentar o "velho" San Mamés, demolido no último dia 10 de junho, dois meses antes de completar 100 anos de construção - era o mais antigo estádio da Espanha -, o Bilbao é o quinto da classificação do Espanhol, com nove pontos. O Celta, em oitavo, tem cinco. Também nesta segunda-feira, no fechamento da quarta rodada, Elche e Valladolid ficaram no 0 a 0.