Atacante brasileiro do Shakthar teria invadido pista contrária em acidente

SÃO PAULO - Informação dada pelo portal ucrâniano 62.ua sugere que Maicon Oliveira, atacante brasileiro do Shakhtar Donetsk, teria perdido o controle de seu Hyundai Elantra, invadido a pista no sentido contrário e colidido de frente com um Skoda Superb, cujo motorista foi levado ao hospital em estado grave, com múltiplas fraturas. O jogador brasileiro não resistiu e morreu no local.

Vítima da tragédia, Maicon dirigia o seu automóvel a 110 km/h na hora do acidente, de acordo com informações preliminares, ocorrido por volta das 4 horas da manhã de sábado, na Avenida Ilyich, no distrito de Kalinin, próximo ao centro de Donetsk. Nevava muito no momento da colisão, o que diminui a visibilidade dos motoristas e deixa a pista escorregadia.

O jogador brasileiro tinha 25 anos e havia atuado no País pelo Flamengo e Fluminense. O atacante voltaria, em 2014, a integrar o elenco do Shakhtar Donetsk depois de passar a última temporada emprestado para o também ucraniano Illychivets Mariupol.