Atacante Bruno Mendes quer buscar espaço no Botafogo

Apesar da fase negativa, o Botafogo encontrou motivos para celebrar o empate no último minuto contra o Grêmio, por 1 a 1, domingo, no Olímpico. O jovem atacante Bruno Mendes aproveitou uma rara chance e fez o gol botafoguense. Com apenas 18 anos, Mendes chegou em setembro do Guarani e fez contra os gaúchos apenas sua segunda aparição com a camisa alvinegra.

"Está tudo sendo muito rápido. Espero mostrar cada vez mais o meu potencial. Se vou ser titular depende do Oswaldo", disse o garoto, no desembarque do time, nesta segunda à tarde, no Rio.

O ataque é o principal problema da equipe de Oswaldo de Oliveira. Depois das saídas de Herrera e Loco Abreu, o meia Elkeson foi convertido em centroavante e, por vezes, até deu conta do recado. Mas as opções são escassas e Rafael Marques até agora não vingou. Bruno aparece como um trunfo interessante.